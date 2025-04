Mister Movie | Alita Battle Angel 2 | Rodriguez riaccende la speranza per il sequel!

MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https:www.MisterMovie.it. Il regista Robert Rodriguez conferma l'interesse per un nuovo capitolo di Alita! Scopri cosa bolle in pentola per il futuro della cyborg più amata del cinema. Mistermovie.it - Mister Movie | Alita Battle Angel 2: Rodriguez riaccende la speranza per il sequel! Leggi su Mistermovie.it Articolo Offerto da.it Sutrovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https:www..it. Il regista Robertconferma l'interesse per un nuovo capitolo di! Scopri cosa bolle in pentola per il futuro della cyborg più amata del cinema.

Ne parlano su altre fonti

Mister Movie | Leonardo DiCaprio Esalta Paul Thomas Anderson: Un Genio Dietro “One Battle After Another” - Sei pronto per un film che scuoterà le tue certezze? Leonardo DiCaprio non ha dubbi: Paul Thomas Anderson è un talento unico. DiCaprio ha finalmente realizzato il suo sogno di collaborare con il regista in "One Battle After Another", definendolo un maestro capace di toccare corde politiche e culturali profonde. Preparati a un'esperienza cinematografica che ti farà riflettere! "One Battle After Another": Un'Epopea con Umorismo Nero e Cast Stellare "One Battle After Another" promette di essere un film epico e ambizioso. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Diablo 4: Rivoluzione Battle Pass! Addio al Vecchio, Benvenuta la Stagione 8! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Blizzard stravolge il sistema dei Battle Pass in Diablo 4 con la Stagione 8: scopri le Reliquie, le ricompense sbloccabili e le novità in arrivo! 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Leonardo DiCaprio: “One Battle After Another” Slitta la Data di Uscita - Il nuovo thriller crime di Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another", con Leonardo DiCaprio protagonista, subisce un cambio di programmazione. Warner Bros. ha infatti comunicato lo spostamento della data di uscita dal precedente 8 agosto 2025 al 16 settembre 2025. Questa variazione ha comportato anche uno slittamento per l'attesissimo musical horror "The Bride" di Maggie Gyllenhaal, con Jessie Buckley e Christian Bale, ora previsto per il 6 marzo 2026. 🔗mistermovie.it

Approfondimenti da altre fonti

Alita: Battle Angel, il cast si esprime sulla protagonista del film. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Netflix's Top 10 movies just got a new contender for the #1 spot: Alita: Battle Angel - Alita: Battle Angel is proving popular with Netflix subscribers, having landed on the platform on November 8. The 2019 sci-fi flick is currently number two on the streamer's Top 10 movie chart ... 🔗msn.com