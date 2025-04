Miss mamma italiana 2025 | a una lancianese la fascia Gold

lancianese conquista l’ambita fascia “Miss mamma italiana Gold” nella tappa per le selezioni per Miss mamma italiana edizione 2025, che si è tenuta a Monte Giberto (Fm). Si tratta di Valentina Di Cicco.Il concorso nazionale di bellezza e simpatia, giunto quest’anno alla sua 32° edizione. Chietitoday.it - Miss mamma italiana 2025: a una lancianese la fascia “Gold” Leggi su Chietitoday.it Unaconquista l’ambita” nella tappa per le selezioni peredizione, che si è tenuta a Monte Giberto (Fm). Si tratta di Valentina Di Cicco.Il concorso nazionale di bellezza e simpatia, giunto quest’anno alla sua 32° edizione.

