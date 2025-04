“Mio figlio mi ha pregata di lasciare giù il telefono quando sono con lui” | il racconto di una mamma

mamma ha raccontato di essere stata rimproverata dal suo bambino per il troppo utilizzo del cellulare e di aver così riscoperto la bellezza di annoiarsi e stare senza telefonino.

