Minoranza dem | La farsa del congresso di circolo PD di San Martino Valle Caudina

circolo “Martino Vellotti” di San Martino Valle Caudina. “Dopo le note vicende di malcostume nel tesseramento 2024, che portarono alle cronache nazionali il circolo PD di San Martino V.C., – spiega in una nota diffusa la Minoranza dei democratici sammartinesi – che aveva tesserato gente in ospedale del tutto ignara, l’allora segretario Flavio Pisano fu costretto alle dimissioni. Oggi Domenica 27 Aprile si doveva celebrare il nuovo congresso (annullato dal provinciale e dal nazionale, ndr.) e sapete perché? Era stato candidato a segretario Flavio Pisano che sembrava essere risorto come Gesù. D’altronde – continua la nota – siamo in tempo Pasquale (Ricci – Pisano)”. Leggi su Puntomagazine.it Una situazione ancora poco chiara, si chiede il commissariamento.Altro capitolo per il tesseramento Pd irpino. Ancora una volta al centro della polemica c’è ilVellotti” di SanValle Caudina. “Dopo le note vicende di malcostume nel tesseramento 2024, che portarono alle cronache nazionali ilPD di SanV.C., – spiega in una nota diffusa ladei democratici sammartinesi – che aveva tesserato gente in ospedale del tutto ignara, l’allora segretario Flavio Pisano fu costretto alle dimissioni. Oggi Domenica 27 Aprile si doveva celebrare il nuovo(annullato dal provinciale e dal nazionale, ndr.) e sapete perché? Era stato candidato a segretario Flavio Pisano che sembrava essere risorto come Gesù. D’altronde – continua la nota – siamo in tempo Pasquale (Ricci – Pisano)”.

