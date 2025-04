Minacce di morte alla compagna | Ammazzo te e la tua famiglia

compagna. La vittima è una donna di 24 anni, residente a Policoro, che lo scorso 26 aprile ha denunciato ai carabinieri della stazione locale, che il compagno poco prima le aveva inviato alcuni messaggi minacciando di raggiungerla nella cittadina in. Latinatoday.it - Minacce di morte alla compagna: "Ammazzo te e la tua famiglia" Leggi su Latinatoday.it E' stato arrestato per maltrattamenti contro la. La vittima è una donna di 24 anni, residente a Policoro, che lo scorso 26 aprile ha denunciato ai carabinieri della stazione locale, che il compagno poco prima le aveva inviato alcuni messaggi minacciando di raggiungerla nella cittadina in.

Botte, insulti e minacce di morte alla compagna: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 31enne - Urgnano. Botte e insulti alla compagna, divieto di avvicinamento alla compagna e braccialetto elettronico per un cittadino colombiano. I fatti risalgono al marzo scorso quando una donna, stanca dei ripetuti atteggiamenti violenti del compagno, dopo l’ennesima lite, ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri della stazione di Urgnano che sono intervenuti. Il 7 aprile, infatti, i militari hanno notificato a un cittadino colombiano di 31 anni un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Gip di Bergamo. 🔗bergamonews.it

“Oggi ti ammazzo”: minacce e bastonate alla compagna, per lui braccialetto elettronico - Bologna, 26 febbraio 2025 - Offendeva, minacciava di morte, umiliava e aggrediva a mani nude e con armi la compagna che si è rivolta ai carabinieri per porre fine alle continue vessazioni e violenze che doveva subire. Misure cautelari per maltrattamenti e lesioni Per questo motivo nei confronti di un uomo sulla trentina, indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesione personale aggravata, è scattata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con applicazione dello strumento elettronico di controllo a distanza. 🔗ilrestodelcarlino.it

Minacce di morte e pugni alla compagna incinta, arrestato 20enne - Bologna, 28 febbraio 2025 – Pugni in testa, offese, umiliazioni e minacce di morte, tra cui “Ti uccido”, “Ti rovino”, alla compagna incinta. Scatta il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per un ventenne. I carabinieri della stazione di Borgo Panigale (Bologna) hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ragazza, con applicazione dello strumento elettronico di controllo a distanza, nei confronti del presunto responsabile, un cittadino sulla ventina d’anni, indagato dalla Procura di Bologna per atti persecutori commessi ... 🔗ilrestodelcarlino.it

“Vengo lì e ammazzo te e tuoi”: arrestato un 34enne di Latina - LATINA – “Ora vengo lì e ammazzo te e tutta la tua famiglia”. La minaccia di morte è stata pronunciata da un uomo di Latina già noto alle forze dell’ordine alla ex, una 24enne residente a Policoro in ... 🔗radioluna.it

Chieri (Torino), tenta di accoltellare un medico dopo la morte del compagno per overdose - Chieri (Torino), donna irrompe in ospedale e tenta di accoltellare un medico dopo la morte del compagno per overdose ... 🔗nursetimes.org

Il fidanzato muore in ospedale, lei incolpa il medico e cerca di accoltellarlo: “Ti ammazzo” - È accaduto a Chieri, in provincia di Torino: la donna, di 42 anni, ha tentato di accoltellare il medico che non era riuscito poco prima a salvare la vita ... 🔗fanpage.it