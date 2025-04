Mille nuovi clienti 250 milioni di patrimonio netto e una rete di filiali | 2024 in crescita per RomagnaBanca

Mille nuovi clienti, un patrimonio netto che supera i 250 milioni di euro e una rete territoriale che ora può contare su un totale di 26 filiali. Sono questi i numeri che emergono e che sintetizzano e rappresentano il bilancio di esercizio 2024 di RomagnaBanca Credito Cooperativo.L’Istituto. Cesenatoday.it - Mille nuovi clienti, 250 milioni di patrimonio netto e una rete di filiali: 2024 in crescita per RomagnaBanca Leggi su Cesenatoday.it , unche supera i 250di euro e unaterritoriale che ora può contare su un totale di 26. Sono questi i numeri che emergono e che sintetizzano e rappresentano il bilancio di eserciziodiCredito Cooperativo.L’Istituto.

