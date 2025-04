Mille kg di gpl sequestrati in un deposito di materiale esplodente

deposito, apparivano immediatamente disattendere le modalità di tenuta dei serbatoi di gas, così come prescritte dalla normativa relativa alla prevenzione degli incendi.Già gravato da precedenti specifici, il proprietario è risultato titolare di omonima impresa individuale esercente attività di commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico, ma non era in possesso di alcuna autorizzazione amministrativa, incluso il certificato di prevenzione incendi (C. Ilrestodelcarlino.it - Mille kg di gpl sequestrati in un deposito di materiale esplodente Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ascoli Piceno, 28 aprile 2025 - I Finanzieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno hanno sequestrato 1.000 kg di gpl presente all'interno di 95 bombole ad uso domestico, di vario formato. I recipienti di gas propano liquido erano stoccati, a cielo aperto, nei pressi di un impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione, ubicato nel territorio di San Benedetto del Tronto, non lontano da edifici di civile abitazione. Le caratteristiche costruttive del

