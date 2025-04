Miles Teller protagonista di Winter Games della Paramount Pictures

Miles Teller protagonista di Winter Games della Paramount PicturesLa Paramount Pictures continua il suo solido rapporto con la star di Top Gun: Maverick, Miles Teller, poiché fonti riferiscono a Deadline che Teller sarà il protagonista del film Winter Games della Paramount Pictures. La regia è di Paul Downs Colaizzo. La sceneggiatura è firmata da Pat Cunnane e Colaizzo.Il film ruota attorno all'arena dei Giochi Olimpici Invernali, tra uno sciatore perennemente trascurato e una leggenda dell'hockey autodistruttiva che si scontrano nei momenti di maggiore difficoltà. La loro inaspettata connessione minaccia le possibilità di lei di vincere una medaglia e la possibilità di lui di tornare in pista, mentre affrontano storie d'amore e redenzione nel Villaggio Olimpico.Tim e Trevor White stanno producendo per conto di Star Thrower insieme a Miles Teller.

