Milano un murale gigante contro le morti sul lavoro In Lombardia 182 vittime nel 2024

Milano, 28 aprile 2025 – “Lavorare in sicurezza è futuro, basta morti sul lavoro”. È un grido quello che si leva dalla facciata di un palazzo di via Prina, in zona Sempione vicino alla Rai, contro la piaga degli infortuni; il murale alto cinque piani, gigantesco, impatta sulla via e soprattutto sulle tante persone, a piedi e in auto, che transitano dalla strada. È stato inaugurato questa mattina col sostegno della Cgil, della Cisl e della Uil. L’occasione è stata la Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, istituita nel 2003, che si celebra proprio oggi 28 aprile. I protagonisti L'opera è frutto della collaborazione tra il Comune di Milano, i sindacati e Lmdv Capital, che l'ha donata alla città per sensibilizzare lavoratori, studenti e cittadini dell'area metropolitana di Milano sull'importanza di un tema che ancora oggi genera troppe vittime. Ilgiorno.it - Milano, un murale gigante contro le morti sul lavoro. In Lombardia 182 vittime nel 2024 Leggi su Ilgiorno.it , 28 aprile 2025 – “Lavorare in sicurezza è futuro, bastasul”. È un grido quello che si leva dalla facciata di un palazzo di via Prina, in zona Sempione vicino alla Rai,la piaga degli infortuni; ilalto cinque piani,sco, impatta sulla via e soprattutto sulle tante persone, a piedi e in auto, che transitano dalla strada. È stato inaugurato questa mattina col sostegno della Cgil, della Cisl e della Uil. L’occasione è stata la Giornata mondiale per la sicurezza sul, istituita nel 2003, che si celebra proprio oggi 28 aprile. I protagonisti L'opera è frutto della collaborazione tra il Comune di, i sindacati e Lmdv Capital, che l'ha donata alla città per sensibilizzare lavoratori, studenti e cittadini dell'area metropolitana disull'importanza di un tema che ancora oggi genera troppe

