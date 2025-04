Milano-Conegliano e Scandicci-VakifBank Istanbul | orari semifinali Champions League dove vederle in tv e streaming

Milano-Conegliano e Scandicci-VakifBank Istanbul saranno le semifinali della Champions League 2025 di volley femminile, che andranno in scena sabato 3 maggio presso la Ülker Sports Arena di Istanbul. Sarà la metropoli turca a ospitare la Final Four della massima competizione europea, nello specifico all’interno dell’impianto che solitamente fa da cornice agli incontri del Fenerbahce, grande assente a questi atti conclusivi.Tre squadre italiane sono in corsa per la conquista del titolo continentale, ma dovranno stare molto attente alla corazzata anatolica che cerca il colpaccio casalingo. Conegliano si presenterà da Campionessa d’Europa e andrà a caccia di un nuovo trionfo per mettere la ciliegina sulla torta a una stagione che ha già portato a casa Mondiale per Clube, Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Oasport.it - Milano-Conegliano e Scandicci-VakifBank Istanbul: orari semifinali Champions League, dove vederle in tv e streaming Leggi su Oasport.it saranno ledella2025 di volley femminile, che andranno in scena sabato 3 maggio presso la Ülker Sports Arena di. Sarà la metropoli turca a ospitare la Final Four della massima competizione europea, nello specifico all’interno dell’impianto che solitamente fa da cornice agli incontri del Fenerbahce, grande assente a questi atti conclusivi.Tre squadre italiane sono in corsa per la conquista del titolo continentale, ma dovranno stare molto attente alla corazzata anatolica che cerca il colpaccio casalingo.si presenterà da Campionessa d’Europa e andrà a caccia di un nuovo trionfo per mettere la ciliegina sulla torta a una stagione che ha già portato a casa Mondiale per Clube, Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

