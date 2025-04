Milano Borsa | Piazza Affari in frenata spread in aumento Mps e Campari in Crescita

Borsa di Milano rallenta, ma Mps e Campari guadagnano terreno. spread Btp-Bund oltre i 111 punti. Altri settori registrano movimenti contrastanti. Il 28 aprile 2025, la Borsa di Milano ha rallentato la sua Crescita, con l’indice Ftse Mib che è salito dello 0,7%, raggiungendo i 37.614 punti dopo due ore e mezza di contrattazioni. . Mondouomo.it - Milano Borsa: Piazza Affari in frenata, spread in aumento, Mps e Campari in Crescita. Leggi su Mondouomo.it Ladirallenta, ma Mps eguadagnano terreno.Btp-Bund oltre i 111 punti. Altri settori registrano movimenti contrastanti. Il 28 aprile 2025, ladiha rallentato la sua, con l’indice Ftse Mib che è salito dello 0,7%, raggiungendo i 37.614 punti dopo due ore e mezza di contrattazioni. .

Borsa di Milano in rialzo: Leonardo e banche protagonisti a Piazza Affari - La Borsa di Milano (+0,5%) prosegue in rialzo sostenuta dalle banche. A Piazza Affari balzo di Leonardo (+4%), in linea con il settore della difesa europea mentre si guarda al vertice di Parigi e all'aumento della spesa militare. Lo spread tra Btp e Bund scende a 108 punti, con il rendimento del decennale italiano in aumento al 3,57%. Positive Tim (+0,9%) e Poste (+0,6%), dopo lo scambio azionario con Cdp che ha coinvolto anche Nexi (+0,6%). 🔗quotidiano.net

Borsa di Milano in rialzo: Mediolanum e Tim guidano Piazza Affari - La Borsa di Milano (+0,7%) consolida il rialzo iniziale, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mettono in mostra Mediolanum (+2,9%) e Tim (+2,7%), quest'ultima dopo che Vivendi ha ceduto sul mercato una quota del 5%. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 110 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,88%. Nel listino principale performance positiva per le banche con Popolare Sondrio (+2%), alle prese con l'offerta di Bper (+1,8%). 🔗quotidiano.net

Borsa di Milano in rialzo: Piazza Affari sfiora i 39mila punti grazie alle banche - La Borsa di Milano (+0,63%) chiude in rialzo la seduta, dopo aver toccato i massimi da novembre 2007. Le banche, promosse da un report di Morgan Stanley, mettono le ali a Piazza Affari che sfiora i 39mila punti, per poi concludere le contrattazioni a 38.714. Lo spread tra Btp e Bund archivia la giornata a 113 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,58%. Nel listino principale vola Mps (+5,3% a 6,96 euro) alle prese con l'offerta su Mediobanca (+1,5% a 16,82 euro). 🔗quotidiano.net

