Milano 50 anni dalla morte di Sergio Ramelli Santanchè | Sbagliato commemorarlo con saluti romani

anni dalla morte a Milano di Sergio Ramelli, lo studente 18enne militante del Fronte della Gioventù che morì nel 1975 dopo l’aggressione da parte di un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia Operaia. Per l’occasione, si è tenuto un evento commemorativo in Regione Lombardia, al quale ha partecipato anche la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. Che ha preso le distanze dalle manifestazioni dell’estrema destra in ricordo di Ramelli, nelle quali negli ultimi anni si sono visti riti del ‘presente’ e saluti romani. “Non appartengono al nostro movimento politico di Fratelli d’Italia, non è certo il nostro elemento distintivo, niente di tutto questo può essere riconducibile a noi. Se poi ci sono altri che fanno questo mi dispiace perché sbagliano e non aiutano a pacificare”, ha affermato Santanchè. Lapresse.it - Milano, 50 anni dalla morte di Sergio Ramelli. Santanchè: “Sbagliato commemorarlo con saluti romani” Leggi su Lapresse.it Il 29 aprile del 2025 ricorrono i 50di, lo studente 18enne militante del Fronte della Gioventù che morì nel 1975 dopo l’aggressione da parte di un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia Operaia. Per l’occasione, si è tenuto un evento commemorativo in Regione Lombardia, al quale ha partecipato anche la ministra del Turismo, Daniela. Che ha preso le distanze dalle manifestazioni dell’estrema destra in ricordo di, nelle quali negli ultimisi sono visti riti del ‘presente’ e. “Non appartengono al nostro movimento politico di Fratelli d’Italia, non è certo il nostro elemento distintivo, niente di tutto questo può essere riconducibile a noi. Se poi ci sono altri che fanno questo mi dispiace perché sbagliano e non aiutano a pacificare”, ha affermato

Su altri siti se ne discute

L’Ape Maia compie 50 anni e festeggia con un alveare tutto suo a Milano - Milano – In occasione del suo 50esimo anniversario, l’Ape Maia festeggia con una nuova, accogliente casa a Milano. Maia troverà infatti un nuovo rifugio all'interno dell'Oasi apistica di BEE it: uno spazio speciale e inclusivo dedicato alle api, alla natura e alla tutela della biodiversità. In questa oasi apistica popolata di fiori e piante, Maia inaugurerà infatti un'arnia tutta sua (ma anche per tutte le apine come lei!). 🔗ilgiorno.it

Gli antifascisti ricordano la morte di Fausto e Iaio, il cold case della Milano a mano armata: un delitto rimasto irrisolto 47 anni dopo - Milano, 18 marzo 2025 – In ricordo di Fausto e Iaio, a 47 anni dalla loro morte. Anche oggi, come del resto avviene ogni anno, un gruppo di militanti antifascisti si è ritrovata in via Mancinelli, in zona Greco a Milano, davanti alla lapide e al murale che ricordano la morte dei due ragazzi, all’epoca studenti liceali 18enni e frequentatori abituali del centro Leoncavallo. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci quel sabato 18 marzo 1978 erano appena usciti dal centro sociale e stavano per andare a cena quando vennero affrontati da tre uomini, che li attendevano fuori dal centro sociale. 🔗ilgiorno.it

Torino, da 50 anni subiva violenze dal marito, la denuncia di un 80enne dal letto di morte - Dopo 50 anni di violenze e maltrattamenti, una donna di 80 anni ha trovato il coraggio di denunciare il marito sul letto di ospedale, pochi giorni prima della sua morte. La donna, affetta da un tumore terminale, si è spenta nel settembre 2023, rifiutando di tornare a casa per non dover affrontare ancora il suo aguzzino. Il marito, suo coetaneo, è ora sotto processo per maltrattamenti, con una sentenza attesa per il prossimo 15 aprile. 🔗dayitalianews.com

Ne parlano su altre fonti

Sergio Ramelli, 50 anni fa la morte a Milano: a palazzo Lombardia Fontana e La Russa per ricordare il militante del Fronte della Gioventù, poi il corteo; Cinquant’anni dalla morte di Sergio Ramelli: intitolazioni, eventi e manifestazioni (pro e contro); Sergio Ramelli 50 anni dopo, il videomessaggio di Giorgia Meloni e il raduno con saluto fascista. Spunta anche una “runa nazista”; Kasa dei Libri, mostra su Pasolini a 50 anni dalla morte. 🔗Ne parlano su altre fonti

FdI Milano, una via dedicata a Sergio Ramelli entro il 2025 - Nei 50 anni dalla sua morte Fratelli d'Italia al Comune di Milano chiede di intitolare entro il 2025 una via della città o uno slargo a Sergio Ramelli, il militante del fronte della gioventù aggredito ... 🔗ansa.it

Cinquant’anni dalla morte di Sergio Ramelli: intitolazioni, eventi e manifestazioni (pro e contro) - La Regione ha organizzato un incontro a cui parteciperà, fra gli altri, lo scrittore torinese Giuseppe Culicchia, autore di “Uccidere un fascista”. Sul fronte dell’ordine pubblico riflettori puntati s ... 🔗msn.com

Sergio Ramelli, mozione FdI a Milano per intitolazione via entro il 2025/ “Superare l’odio ideologico” - Sergio Ramelli, Fdi presenta mozione a Milano per intitolazione via entro 2025: "Superare l'odio ideologico". Oggi cerimonia a Sesto San Giovanni ... 🔗ilsussidiario.net