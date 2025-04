Milan scenario a sorpresa per ds e allenatore | impensabile un mese fa

Milan riscrive il suo destino in silenzio, tra vittorie pesanti e scelte inattese. Il futuro rossonero riparte da basi più solideMilan, scenario a sorpresa per ds e allenatore: impensabile un mese fa (AnsaFoto) – serieanews.comAlcune stagioni si decidono su un dettaglio. Un gol in più, una parata salvifica, un trofeo che di solito conta il giusto ma che, stavolta, cambia il senso di tutto.Per il Milan, la Coppa Italia è diventata proprio questo: il filo sottile tra una stagione archiviata in fretta e una da raccontare senza troppe scuse.Se lo avessero detto a inizio primavera, in pochi ci avrebbero creduto. Eppure, oggi si può dire che sollevare quel trofeo, snobbato da anni come una coppa di consolazione, può cambiare totalmente la percezione di una squadra che sembrava aver letteralmente toccato il fondo.

