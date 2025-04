Milan Primavera Guidi | Dobbiamo maturare Prestazione super! | PM Video

Guidi, allenatore del Milan Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro la LazioFederico Guidi, allenatore del Milan Primavera, ha parlato ai microfoni del nostro inviato Matteo Boninsegna al termine di Lazio-Milan 0-2, partita della 35^ giornata del campionato Primavera 1 2024-2025. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni in questo Video Pianetamilan.it - Milan Primavera, Guidi: “Dobbiamo maturare. Prestazione super!” | PM Video Leggi su Pianetamilan.it Federico, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro la LazioFederico, allenatore del, ha parlato ai microfoni del nostro inviato Matteo Boninsegna al termine di Lazio-0-2, partita della 35^ giornata del campionato1 2024-2025. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni in questo

