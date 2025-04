Milan momento decisivo Qui il futuro di Conceicao e della squadra

Milan, siamo al punto chiave della stagione: il futuro di Conceicao e della squadra

Il principio fondamentale per costruire una mentalità vincente è semplice: vincere aiuta a vincere. Una mentalità che al Milan è spesso mancata nei momenti decisivi di questa stagione. Come nella trasferta di Champions League a Zagabria e nella sfida di campionato contro la Juventus a Torino. Ora, con la finale di Coppa Italia contro il Bologna in programma il 14 maggio, l'obiettivo è chiaro: costruire fiducia attraverso le vittorie. Il successo di Venezia rappresenta un primo passo importante in questa direzione. Sergio Conceicao sembra aver trovato la formula giusta e punta ad arricchire ulteriormente il suo palmarès, già ricco di tre campionati portoghesi, diverse supercoppe e quattro coppe nazionali vinte con il Porto.

