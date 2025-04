Milan Maignan in gol su rigore | ecco la magia in Kings League | Video

Maignan, portiere del Milan, ha segnato un gol su rigore in Kings League: ecco il Video che sta già facendo il giro del web Pianetamilan.it - Milan, Maignan in gol su rigore: ecco la magia in Kings League | Video Leggi su Pianetamilan.it Mike, portiere del, ha segnato un gol suinilche sta già facendo il giro del web

Cosa riportano altre fonti

Femminile, Milan-Juventus 1-0: gol di Dompig su rigore! | LIVE NEWS - Amici di PianetaMilan.it, benvenuti al 'Puma House of Football'. In campo Milan e Juventus Femminile! Il LIVE della gara per la Poule Scudetto 🔗pianetamilan.it

Feyenoord-Milan, la MOVIOLA LIVE: regolare il gol di Paixao. Mani di Fofana, chiesto un rigore - Feyenoord-Milan con calcio d`inizio alle 21 allo stadio De Kuip è la gara d`andata dei playoff della Champions League 2024-25. A dirigere la... 🔗calciomercato.com

Pagelle Derby Milan Inter 1-1: Abraham gol, grandi Fofana e Maignan - Le pagelle del derby Milan-Inter, derby valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia 2024-2025: voti e giudizi dei rossoneri secondo la nostra redazione 🔗pianetamilan.it

Ne parlano su altre fonti

Maignan si reinventa in Kings League, scende in campo e non sbaglia: gol ed esultanza speciale; Venezia-Milan 0-2, Pulisic colpisce subito poi inutile assalto e la rete di Gimenez: la salvezza si allontana, ma manca un rigore su Yeboah; Torino-Milan 2-1, gol e highlights: autogol e rigore sbagliato, decide Gineitis; Torino-Milan 2-1: rossoneri ancora ko. Pasticcio di Maignan, autogol Thiaw e Pulisic sbaglia un rigore. Segna Reijnders. 🔗Cosa riportano altre fonti

Maignan si reinventa in Kings League, scende in campo e non sbaglia: gol ed esultanza speciale - Mike Maignan protagonista in Kings League con il gol su rigore che ha permesso alla sua squadra di rimontare. Il portiere del Milan è il presidente della 360 Nation. 🔗fanpage.it

Venezia-Milan diretta Serie A: gol di Pulisic - Reduce dalla vittoria in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, il Milan va alla ricerca dei tre punti in campionato. Trasferta al Penzo contro il Venezia per la squadra di Conceicao che deve risc ... 🔗msn.com

Pulisic brilla con il sedicesimo gol, Gabbia e Fofana solidi in difesa - Pulisic segna il sedicesimo gol, Gabbia e Fofana si distinguono in difesa. Prestazioni altalenanti per Pavlovic e Jimenez. 🔗msn.com