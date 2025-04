Milan infortunio per Jovic Tutti i dettagli e la situazione rossonera

Milan, dopo la vittoria in casa del Venezia si fanno i conti con l’infermeria.Il Milan sta vivendo un momento decisivo della stagione. L’obiettivo è chiudere nel miglior modo possibile il campionato e presentarsi in grande forma alla finale di Coppa Italia, vero crocevia dell’annata. La squadra di Sergio Conceiçao punta a battere il Bologna per conquistare il secondo trofeo stagionale e ottenere così la qualificazione alla prossima Europa League.La nuova formula dell’Europa League ha aumentato la competizione: ora raggiungere uno degli otto posti utili significa evitare i playoff e avere una pianificazione di mercato più semplice. Per il Milan, inoltre, sollevare la Coppa Italia rappresenterebbe un traguardo storico, che porterebbe i rossoneri a qualificarsi all’Europa League, trofeo che manca ancora nella bacheca del Diavolo. Dailymilan.it - Milan, infortunio per Jovic. Tutti i dettagli e la situazione rossonera Leggi su Dailymilan.it , dopo la vittoria in casa del Venezia si fanno i conti con l’infermeria.Ilsta vivendo un momento decisivo della stagione. L’obiettivo è chiudere nel miglior modo possibile il campionato e presentarsi in grande forma alla finale di Coppa Italia, vero crocevia dell’annata. La squadra di Sergio Conceiçao punta a battere il Bologna per conquistare il secondo trofeo stagionale e ottenere così la qualificazione alla prossima Europa League.La nuova formula dell’Europa League ha aumentato la competizione: ora raggiungere uno degli otto posti utili significa evitare i playoff e avere una pianificazione di mercato più semplice. Per il, inoltre, sollevare la Coppa Italia rappresenterebbe un traguardo storico, che porterebbe i rossoneri a qualificarsi all’Europa League, trofeo che manca ancora nella bacheca del Diavolo.

