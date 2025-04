Milan i rossoneri ritrovano Gimenez ma contro il Venezia si vedono le solite fragilità

Milan batte il Venezia, ritrova i gol di Gimenez e tiene accesa la speranza di qualificazione in Europa, ma mostra le solite fragilità Il Milan vince 2-0 a Venezia e tiene viva la speranza europea, grazie al gol immediato di Pulisic e al raddoppio nel finale di Gimenez. Nonostante il risultato positivo, la partita . Calcionews24.com - Milan, i rossoneri ritrovano Gimenez, ma contro il Venezia si vedono le solite fragilità Leggi su Calcionews24.com Ilbatte il, ritrova i gol die tiene accesa la speranza di qualificazione in Europa, ma mostra leIlvince 2-0 ae tiene viva la speranza europea, grazie al gol immediato di Pulisic e al raddoppio nel finale di. Nonostante il risultato positivo, la partita .

Empoli-Milan 0-2, gol e highlights: Leao e Gimenez regalano i tre punti ai rossoneri - Dopo la sconfitta per 4-1 contro la Juventus, l'Empoli cade anche in casa contro il Milan perdendo 2-0. Una gara come al solito intepretata bene dalla squadra di D'Aversa, che però si perde sul più bello. Nel primo tempo infatti gli azzurri, ben messi in campo, mettono in difficoltà il Milan e... 🔗firenzetoday.it

Empoli-Milan 0-2, rossoneri vincono con gol di Leao e Gimenez - (Adnkronos) – Successo in trasferta del Milan che passa 2-0 al ‘Castellani’ contro l’Empoli in un match della 24/a giornata di Serie A. I rossoneri restano in dieci, al 55?, per il rosso per doppia ammonizione a Tomori ma dopo dieci minuti rimangono in dieci anche i padroni di casa, e gli ospiti passano con il gol di Leao al 68? e raddoppiano al 76? con Gimenez. Tre punti fondamentali per la squadra di Conceicao, che resta in scia al treno Champions League in settima posizione con 38 punti. 🔗.com

Empoli-Milan 0-2, rossoneri vincono con gol di Leao e Gimenez - (Adnkronos) – Successo in trasferta del Milan che passa 2-0 al 'Castellani' contro l'Empoli in un match della 24/a giornata… L'articolo Empoli-Milan 0-2, rossoneri vincono con gol di Leao e Gimenez proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

Venezia-Milan 0-2, le pagelle: Pulisic (7) è una certezza, si ritrova anche Gimenez (7). A Yeboah (7) manca solo il gol, Candé (4,5) è una sciagura - L’effetto Coppa Italia spinge il Milan nel lunch match del 34° turno di Serie A. Al Penzo, i rossoneri liquidano la pratica Venezia con la rete ... 🔗msn.com

Venezia-Milan 0-2, pagelle: Pulisic decisivo, Gimenez ritrova il gol ma che spaventi per il Diavolo - Le pagelle di Venezia-Milan, uno dei due lunch match della 34esima giornata di Serie A: da Leao a Pulisic, fino ad arrivare alle scelte e ai cambi di Conceiçao. 🔗sport.virgilio.it

Venezia-Milan 0-2: Pulisic e Gimenez lanciano i rossoneri - Il Milan batte il Venezia 2-0 con i gol di Pulisic e Gimenez e rilancia le proprie ambizioni europee. Analisi, highlights e protagonisti. 🔗milanosportiva.com