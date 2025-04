Milan Futuro pareggia con Vis Pesaro e affronta SPAL ai playout di Serie C

Milan Futuro. Nell'ultima giornata del girone B di Serie C, i rossoneri impattano 1-1 contro la Vis Pesaro e si vedono superati in classifica dalla SPAL, vittoriosa 3-0 sul Gubbio e che sarà l'avversaria dei rossoneri ai playout. I ferraresi avranno il vantaggio del fattore campo al ritorno, nonché la possibilità di salvarsi anche in caso di pareggio nel complessivo. Un epilogo amaro per la squadra di Massimo Oddo, che dovrà ora guadagnarsi la permanenza nella categoria in uno scontro senza appello. Eppure la sfida contro la Vis Pesaro comincia con atteggiamento propositivo. I rossoneri, sospinti dall'intraprendenza di un ispirato Camarda (nella foto), costruiscono diverse occasioni nel primo tempo, senza però riuscire a sbloccare il risultato.

