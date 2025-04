Milan Futuro e Vis Pesaro | Pari Prezioso Playoff e Playout in Vista

Milan Futuro1vis Pesaro1Milan Futuro (3-5-2): Nava; Coubis (31' st Minotti), Camporese, Bartesaghi; Quirini (11' st Omoregbe), Sandri (31' st Malaspina), Ehuwa (28' st Traore), Branca (1' st Sia), Alesi; Camarda, Ianesi. All. Oddo. A disp. Pittarella, Raveyre, Bozzolan, Vladimirov, Magni, Scotti, Vos.VIS Pesaro (3-4-2-1): Pozzi (33' st Mariani M.); Di Renzo, Bove, Tonucci; Peixoto, Schiavon (1' st Mariani E.), Obi (15' st Tombesi), Zoia; Orellana, Raychev (33' st Rabbini); Lari (23' st Rizzo). All. Stellone. A disp. Vukovic, Pucciarelli, Nicastro, Ceccacci, Paganini, Coppola.Arbitro: Madonia di Palermo.Reti: 4' st Raychev, 44' st Alesi.Note – Acquazzone nel finale; spettatori 481 (22 ospiti); ammoniti Quirini, Ehuwa, Tonucci, Di Renzo; angoli 8-4; recupero 1' + 4'.L'Under 23 della Vis fa un figurone al cospetto del Milan, fa un gran favore alla Spal, conserva il sesto posto (miglior piazzamento di sempre) e accede con buon morale al Playoff casalingo di domenica con il Pontedera.

Vis Pesaro, col Milan Futuro un pari (1-1) che vale oro - Pesaro, 27 aprile 2025 - Al Chinetti di Solbiate Milan Futuro e Vis Pesaro decidono le posizioni definitive della propria graduatoria, in attesa di una post season che determinerà l'esito dell'intera stagione. Se Oddo si affida ai titolarissimi, Stellone sceglie di fare rifiatare tutti coloro che nell'arco di questa stagione avevano trovato poco riposo. Partita inizialmente bloccata che trova il suo primo sussulto soltanto al minuto ventotto quando Raychev raccoglie al limite dell' area il regalo di Bartesaghi ma Nava si supera. 🔗sport.quotidiano.net

Vis Pesaro e Milan Futuro: Ultima di Campionato Prima dei Playoff e Playout - Ultima di campionato, ma non della stagione. Per la Vis come per il Milan, di scena oggi al Chinetti di Solbiate Arno. Dopodiché si schiaccerà il tasto play: biancorossi ai playoff, rossoneri ai playout. Posta in palio: si tratta di difendere la migliore posizione. Traguardo relativo per gli uomini di Stellone, certi comunque di giocare il primo turno in casa; importante per i ragazzi di Oddo, che se la giocheranno andata e ritorno con la Spal; arrivando davanti, più che il fattore campo, avranno il vantaggio dei due risultati su tre. 🔗ilrestodelcarlino.it

