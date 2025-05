Milan e dopo Venezia? Considerazioni e modulo

© Dailymilan.it - Milan, e dopo Venezia? Considerazioni e modulo Milan, prova sufficiente contro il Venezia, ma i pensieri ora sono altri.La vittoria contro il Venezia è stata più importante per il morale che per la classifica. Con la finale di Coppa Italia che si avvicina, l’obiettivo principale per il Milan è trovare un modulo da usare fino alla fine della stagione. Al Penzo è stata una vittoria tranquilla nonostante i tentativi di attacco del Venezia.Maignan non è stato praticamente mai chiamato in causa, se non per casi di ordinaria amministrazione.Nonostante il modulo 3-4-3 non sia tradizionalmente nelle corde di Sergio Conceiçao, il tecnico portoghese ha dovuto adattarsi alle circostanze, soprattutto dopo l’infortunio di Kyle Walker. Da quando è in uso, il modulo ha portato tre vittorie e una sconfitta, la qualificazione alla finale di Coppa Italia e solo una rete al passivo (contro l’Atalanta). 🔗 , prova sufficiente contro il, ma i pensieri ora sono altri.La vittoria contro ilè stata più importante per il morale che per la classifica. Con la finale di Coppa Italia che si avvicina, l’obiettivo principale per ilè trovare unda usare fino alla fine della stagione. Al Penzo è stata una vittoria tranquilla nonostante i tentativi di attacco del.Maignan non è stato praticamente mai chiamato in causa, se non per casi di ordinaria amministrazione.Nonostante il3-4-3 non sia tradizionalmente nelle corde di Sergio Conceiçao, il tecnico portoghese ha dovuto adattarsi alle circostanze, soprattuttol’infortunio di Kyle Walker. Da quando è in uso, ilha portato tre vittorie e una sconfitta, la qualificazione alla finale di Coppa Italia e solo una rete al passivo (contro l’Atalanta). 🔗 Dailymilan.it

