Milan dalla vittoria contro il Venezia alle parole di Conceicao Intanto Theo…

Milan nella giornata di oggi, lunedì 28 aprile 2025: tra DS e calciomercato

Neres non convocato per il match contro il Venezia, rientrerà col Milan (Sky) - Il Napoli domani affronterà alle 12:30 il Venezia. Era in dubbio la presenza di David Neres tra i convocati, dopo l'infortunio che lo sta tenendo fuori da un mese. Neres non convocato contro il Venezia, rientra dopo la sosta nazionali Secondo quanto riportato da Sky Sport, il brasiliano non sarà convocato. Dunque, rientrerà per il match contro il Milan dopo la sosta delle nazionali, domenica 30 marzo alle 20:45.

Vittoria contro il Milan, il sindaco di Bologna gongola: "La risposta migliore alla prepotenza" - Il Bologna ha battuto ieri allo stadio Dall`Ara il Milan per 2-1 nel recupero della nona giornata di Serie A, che si sarebbe dovuta giocare...

Milan, vittoria in rimonta contro il Como: Giménez esulta sui social - Il Milan conquista un altro successo sofferto ma fondamentale, superando il Como per 2-1: la foto sui social di Gimenez

Milan, i rossoneri ritrovano Gimenez, ma contro il Venezia si vedono le solite fragilità - Il Milan batte il Venezia, ritrova i gol di Gimenez e tiene accesa la speranza di qualificazione in Europa, ma mostra le solite fragilità Il Milan vince 2-0 a Venezia e tiene viva la speranza europea, ...

Il Milan ha trovato una sua serena stabilità: le conferme dopo la vittoria sul Venezia - La vittoria contro il Venezia dà un'ulteriore conferma: l'allenatore ha trovato l'assetto con cui lavorare da qui fino al termine della stagione. E ora gli scenari restano sospesi fino alla Coppa ...

Venezia-Milan 0-2: Pulisic e Giménez firmano la vittoria rossonera - Il Milan vince 2-0 contro il Venezia con gol di Pulisic e Giménez. Tre punti importanti per la corsa europea. Venezia sempre più in difficoltà.