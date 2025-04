Milan Conceicao | Futuro? Magari vado in vacanza La stoccata su Allegri

Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Venezia-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025 Pianetamilan.it - Milan, Conceicao: “Futuro? Magari vado in vacanza”. La stoccata su Allegri Leggi su Pianetamilan.it Sergio, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Venezia-, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025

Ne parlano su altre fonti

Venezia-Milan, Conceicao: “Il mio futuro? Tra un mese dirò cosa voglio. Magari…” - Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Venezia-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025 🔗pianetamilan.it

Lecce-Milan, Moncada: “Il ruolo del DS è importante. Sul futuro di Conceicao…” - Geoffrey Moncada, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Lecce-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2024-2025 🔗pianetamilan.it

Milan, Conceicao in conferenza: «Noi lottiamo tutti i giorni per avere una rivoluzione, è importante come squadra. Futuro? Ora sono concentrato solo su…» - Nella conferenza stampa odierna l’allenatore rossonero Sergio Conceicao ha presentato la sfida di domani pomeriggio a San Siro contro il Como. Le parole Il tecnico del Milan Sergio Conceicao, nella giornata di oggi ha presentato in conferenza stampa il match in programma domani pomeriggio a San Siro contro il Como di Cesc Fabregas. A seguire […] 🔗calcionews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Conceicao: Futuro? Ora è importante il Milan. Fra un mese anch’io dirò cosa voglio; Venezia-Milan, Conceicao: “Il mio futuro? Tra un mese dirò cosa voglio. Magari…”; Futuro Conceicao, il tecnico tira in ballo anche Allegri: “Ne parli sempre”; MILAN - Conceicao: Vincere era fondamentale, futuro? Tra qualche mese saprete cosa ho in mente. 🔗Ne parlano su altre fonti

MILAN - Conceicao: "Vincere era fondamentale, futuro? Tra qualche mese saprete cosa ho in mente" - Sergio Conceicao, allenatore del Milan, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Venezia: "Non era facile oggi dopo il derby avere la concentrazione, non è facile poi venire qui in casa del Venezi ... 🔗napolimagazine.com

Milan, Conceição: “Futuro? Quello che succede a me o ad Allegri non importa” - Le parole dell’allenatore del Milan Sergio Conceição al termine della partita di Serie A contro il Venezia. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Inter, i rossoneri tornano alla vittoria anche in ... 🔗gianlucadimarzio.com

Milan di Conceiçao: vittoria a Udine e obiettivo Coppa Italia - Il Milan di Conceiçao continua a vincere con il 3-4-3. Focus sulla finale di Coppa Italia e il futuro del tecnico. 🔗msn.com