Milan che rimpianto | sfida Liverpool-Real e costa 60 milioni

In passato, il Milan aveva in rosa Milos Kerkez, giovane terzino sinistro ungherese. Tuttavia, il club non ha creduto pienamente nelle sue potenzialità e ha deciso di cederlo al Bournemouth per soli 2,7 milioni di euro.

