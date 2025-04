Milan caccia al DS Ma Moncada sottolinea un particolare importante

Moncada, direttore tecnico del Milan, ha parlato prima della trasferta di Venezia. Soffermandosi anche sul futuro di Luka Jovi? Pianetamilan.it - Milan, caccia al DS. Ma Moncada sottolinea un particolare importante Leggi su Pianetamilan.it Geoffrey, direttore tecnico del, ha parlato prima della trasferta di Venezia. Soffermandosi anche sul futuro di Luka Jovi?

Approfondimenti da altre fonti

Lecce-Milan, Moncada: “Il ruolo del DS è importante. Sul futuro di Conceicao…” - Geoffrey Moncada, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Lecce-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2024-2025 🔗pianetamilan.it

Furlani sceglie il Ds: la posizione di Ibra e Moncada, così nasce il nuovo Milan - In via Aldo Rossi è tempo di cambiamenti, con l’Amministratore Delegato a lavoro per il nuovo Direttore sportivo Contro il Como è arrivata la seconda vittoria consecutiva per il Milan di Sergio Conceicao. Una vittoria, che permetterà al tecnico portoghese di lavorare con maggiore serenità durante la pausa per le nazionali, ma le voci relative al futuro della panchina rossonera continueranno a caratterizzare i prossimi giorni. 🔗calciomercato.it

Furlani da Cardinale, la rivoluzione parte da Casa Milan: Ibra, Moncada e Ds | CM.IT - Proviamo a far chiarezza in merito a quanto sta accadendo dalle parti di via Aldo Rossi: sarà una primavera davvero per il club rossonero Furlani da Cardinale, la rivoluzione parte da Casa Milan: Ibra, Moncada e Ds | CM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itSono giorni complicati per il Milan e i suoi tifosi, che devono fare i conti con una crisi senza precedenti. A Milanello l’unico sorriso è legato al rientro in gruppo dopo oltre sette mesi di Alessandro Florenzi. 🔗calciomercato.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan, Moncada: “Insoddisfatti della classifica, contenti di Conceicao. Sul futuro di Jovic e il DS...; Milan, ora è caccia al nuovo ds (e non solo): tutti i nomi e le ipotesi; Milan, Moncada: Fiducia totale in Conceiçao. Il ds è importante, stiamo valutando; Un nuovo ds per il Milan, spunta Modesto: il punto della situazione. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan, Moncada: "Contenti di Conceiçao. Nuovo ds? Abbiamo già una struttura importante" - Poi sul progetto tecnico e la scelta del nuovo direttore sportivo. "Parliamo sempre di partite perse, di gol, ma ci sono anche le prestazioni che sono interessanti. Tante partite abbiamo sbagliato e p ... 🔗sportmediaset.mediaset.it

Boom Milan, Moncada fa chiarezza sul futuro di Conceicao e Jovic - Il direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada, fa chiarezza sul futuro di Sergio Conceicao e Luka Jovic: parole nette! 🔗spaziomilan.it

Milan, Moncada: «Non siamo soddisfatti della classifica. Pensiamo ad un DS per sviluppare il club» - Le parole del direttore tecnico del club rossonero: «Non siamo soddisfatti della classifica in Serie A, non siamo contenti». 🔗calcioefinanza.it