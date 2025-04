Milan arrivate delle offerte per Jovic ma lui ha una priorità – CM IT

Milan può esercitare l’opzione di rinnovo del contratto per un’altra stagioneIn casa Milan è tornato d’attualità il futuro di Luka Jovic. Protagonista assoluto con Conceiçao in panchina, l’attaccante serbo ha infatti un contratto in scadenza a giugno, ma il club rossonero può rinnovarlo esercitando l’opzione inserita in occasione della firma.Milan, novità sul futuro di Jovic (LaPresse) – Calciomercato.itLa priorità del numero 9 resta chiara: vuole continuare a vestire la maglia rossonera, anche per le prossime stagioni. A Milano si trova molto bene e ha da subito stabilito un grande feeling con Conceiçao, che a gennaio ha fatto di tutto per trattenerlo a Milano. Il tecnico portoghese considera l’ex Real Madrid l’attaccante più forte della rosa e i numeri di questa ultima parte di stagione gli stanno dando ragione: sono quattro i gol nell’ultimo mese segnati da Jovic, con la storica doppietta nel derby di Coppa Italia. Calciomercato.it - Milan, arrivate delle offerte per Jovic, ma lui ha una priorità – CM.IT Leggi su Calciomercato.it Con i quattro gol nell’ultimo mese, l’attaccante serbo è di nuovo ambito sul mercato. Ilpuò esercitare l’opzione di rinnovo del contratto per un’altra stagioneIn casaè tornato d’attualità il futuro di Luka. Protagonista assoluto con Conceiçao in panchina, l’attaccante serbo ha infatti un contratto in scadenza a giugno, ma il club rossonero può rinnovarlo esercitando l’opzione inserita in occasione della firma., novità sul futuro di(LaPresse) – Calciomercato.itLadel numero 9 resta chiara: vuole continuare a vestire la maglia rossonera, anche per le prossime stagioni. Ao si trova molto bene e ha da subito stabilito un grande feeling con Conceiçao, che a gennaio ha fatto di tutto per trattenerlo ao. Il tecnico portoghese considera l’ex Real Madrid l’attaccante più forte della rosa e i numeri di questa ultima parte di stagione gli stanno dando ragione: sono quattro i gol nell’ultimo mese segnati da, con la storica doppietta nel derby di Coppa Italia.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Calciomercato Milan, dalla Turchia: “Due offerte per Jovic: lui ha fatto sapere …” - Dalla Turchia arriva la notizia della presenza di due offerte per Luka Jovic: l'attaccante del Milan avrebbe fatto sapere che ... 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan, Sudakov rivela: “Sono arrivate offerte, ma …” - Georgiy Sudakov, calciatore dello Shakhtar Donetsk accostato anche al Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle offerte ricevute 🔗pianetamilan.it

Il papà di Jovic: “Besiktas e Trabzonspor? Corretto, ma dovrebbe restare al Milan”. Cosa filtra sul futuro - Dopo mesi e mesi trascorsi tra panchina e tribuna Luka Jovic si sta trasformando nell`arma in più di Sergio Conceicao per questo finale di... 🔗calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan, arrivate delle offerte per Jovic, ma lui ha una priorità – CM.IT; Jovic si ferma per infortunio: lombalgia acuta per l'attaccante del Milan, a disposizione per la finale di Coppa Italia?; Milan News – C’è un problema con Jovic, staff preoccupato; Milan, Jovic conferma la sua priorità ai rossoneri ma fa una richiesta sul contratto. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Milan, Jovic conferma la sua priorità ai rossoneri ma fa una richiesta sul contratto - L`uomo del momento in casa Milan è Luka Jovic. La doppietta realizzata nel derby di coppa Italia contro l`Inter rappresenta il punto più alto della sua esperienza. 🔗msn.com

Jovic, che offerte per il serbo: il Milan ha il suo futuro in mano! La situazione - Jovic, arrivano tante offerte per il centravanti serbo. C’è però un’altra opzione oltre l’addio nel mese di giugno Luka Jovic, nel corso degli ultimi giorni, è stato avvicinato da diversi club dell’Ar ... 🔗milannews24.com

Jovic sogna il rinnovo: il Milan aspetta altri gol per blindarlo - Dopo la doppietta all’Inter e il traguardo della finale di Coppa Italia, Luka Jovic vuole restare in rossonero: ora servono nuove reti per convincere il club a puntare su di lui. La doppietta contro l ... 🔗msn.com