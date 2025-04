Migranti trasferiti in Albania | 16 persone mancano all' appello

persone trasferite dall'Italia al centro Migranti di Gjader, al momento ne sono presenti solo 25. A riferirlo sono l'europarlamentare Cecilia Strada e la deputata del Pd Rachele Scarpa che hanno guidato la delegazione in visita in Albania."Dove sono gli altri 16? - si chiedono -. Nessuna informazione ufficiale è stata fornita in risposta alle nostre domande, né tantomeno ai diversi accessi agli atti effettuati, perciò lo dobbiamo dedurre incrociando informazioni pubbliche, registro degli eventi critici, informazioni provenienti dai legali.Oltre alla prima persona portata in Albania nel pomeriggio dell'11 aprile e riportata in Italia la mattina del 12, senza nemmeno entrare nel Cpr, delle altre 15 persone mancanti all'appello riteniamo verosimile che 6 siano state riportate in Italia per mancata convalida del trattenimento, 5 perché valutate, a seguito di episodi autolesivi o criticità sanitarie, non idonee alla vita in comunità ristretta, e 4 siano state rimpatriate nel Paese d'origine (anche loro, in ogni caso, tutte riportate in Italia per poter essere espulse: il trasferimento e il trattenimento in Albania, oltre che un'inutile sofferenza per loro, è stato un'inutile spesa)".

