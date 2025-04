Migranti Salvini dice che il problema non è la Guardia Costiera ma gli scafisti

Salvini ha raggiunto il Porto di Genova per partecipare alla cerimonia di cambio del Direttore Marittimo. Salvini è tornato sul tema Migranti, difendendo la Guardia Costiera e puntando il dito contro trafficanti e scafisti. Intanto, nel Mediterraneo si moltiplicano i naufragi e cresce l'emergenza umanitaria. Leggi su Fanpage.it Durante la sua visita a Genova, il vicepremier Matteoha raggiunto il Porto di Genova per partecipare alla cerimonia di cambio del Direttore Marittimo.è tornato sul tema, difendendo lae puntando il dito contro trafficanti e. Intanto, nel Mediterraneo si moltiplicano i naufragi e cresce l'emergenza umanitaria.

