Migranti oltre 300 sbarcati in poche ore a Lampedusa

Lampedusa. Dalla notte scorsa fino all’alba di stamani arrivati nell’isola siciliana più di 300 Migranti.Servizio di Cesare Cavoni Migranti, oltre 300 sbarcati in poche ore a Lampedusa TG2000. Tv2000.it - Migranti, oltre 300 sbarcati in poche ore a Lampedusa Leggi su Tv2000.it Ancora una maxi ondata di sbarchi a. Dalla notte scorsa fino all’alba di stamani arrivati nell’isola siciliana più di 300.Servizio di Cesare Cavoni300inore aTG2000.

