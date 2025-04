Migranti Merz | faremo respingimenti massicci

Imolaoggi.it - Migranti, Merz: “faremo respingimenti massicci” Leggi su Imolaoggi.it ''Ci sarà un'offensiva sulle espulsioni'', ha spiegato, sottolineando che ci saranno i rimpatri in Afghanistan

Germania, firmato accordo di governo Cdu-Spd, il cancelliere Merz presenta il contratto: "Meno migranti, più difesa, meno tasse" - Nelle 140 pagine del contratto di governo si definiscono i temi per determinare "se continueremo a vivere in una Germania libera, sicura, giusta e prospera" La coalizione tra Cdu, Csu e Spd ha firmato l'accordo per il nuovo governo in Germania. Il cancelliere eletto Friedrich Merz, leader del

Un'app per auto-espellere migranti, Schlein perde il Pd e Merz: quindi, oggi… - Quindi, oggi...: le manovre tedesche per cambiare la Costituzione, i Fratoiannez e gli Stati Uniti d'Europa

Germania Meloni sente Merz:avanti in sfide comuni, anche migranti - Roma, 24 feb. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il leader della Cdu tedesca Friedrich Merz. "Congratulandosi innanzitutto per la vittoria alle elezioni in Germania – si legge in una nota – il Presidente Meloni ha confermato l'auspicio di poter ulteriormente intensificare le già eccellenti relazioni bilaterali ed espresso la disponibilità a lavorare sin da subito in stretto contatto per rafforzare la sicurezza e rilanciare la competitività dell'Europa ed affrontare le numerose sfide comuni, a partire dal contrasto ...

Merz, controllo a frontiere,faremo respingimenti massicci - "Dal giorno numero uno controlleremo meglio i nostro confini, ci saranno respingimenti in misura massiccia". Lo ha detto il cancelliere tedesco in pectore Friedrich Merz parlando a Berlino al Parteita ...

Migranti, pensioni e ferie del Bundestag. Merz è pronto a iniziare - Dai controlli alle frontiere alle misure per ridurre la burocrazia e l'introduzione delle pensioni attive: agire con rapidità non sarà una scelta stilistica, ma una necessità politica. E al nuovo canc ...

