Migranti Barabotti Lega | Flussi in netto calo grazie al governo Meloni

MASSA – “La scelta deldi assegnare porti sicuri in modo diffuso su tutto il territorio nazionale ha contribuito significativamente a ridurre la pressione migratoria, che in passato si concentrava in pochissime aree del paese”.Così l’onorevole Andreadella, che afferma: “Questa strategia ha inoltre reso più efficienti le operazioni di riassegnazione deisbarcati verso i centri di accoglienza. Nella provincia di Massa-Carrara,all’impegno della prefettura e di tutti gli operatori coinvolti, tali operazioni si sono sempre svolte con tempi certi e in ordine. I dati del 2025, confrontati con quelli del 2024, evidenziano undeimigratori. Anche il porto di Marina di Carrara registra una drastica riduzione degli sbarchi rispetto al passato”.