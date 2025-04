Migranti 87 sbarcati a Lampedusa

Imolaoggi.it - Migranti, 87 sbarcati a Lampedusa Leggi su Imolaoggi.it Nel gruppo, partito da Zuwara in Libia, figurano sedicenti bengalesi, pakistani, egiziani ed etiopi. Hanno pagato 5mila dollari a testa per la traversata

