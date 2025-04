Migliaia di prenotazioni per l’ostensione virtuale della Sindone

Sindone virtuale in piazza Castello Da oggi al 5 maggio la Tenda della Sindone attende i visitatori in piazza Castello per sperimentare un modo nuovo di vedere il sacro Lino, in versione digitale. Non sarà nel clima di festa a cui ci si preparava per la morte di Papa Francesco ma . Migliaia di prenotazioni per l’ostensione virtuale della Sindone L'Identità. Lidentita.it - Migliaia di prenotazioni per l’ostensione virtuale della Sindone Leggi su Lidentita.it Oltre 20.000 per lain piazza Castello Da oggi al 5 maggio la Tendaattende i visitatori in piazza Castello per sperimentare un modo nuovo di vedere il sacro Lino, in versione digitale. Non sarà nel clima di festa a cui ci si preparava per la morte di Papa Francesco ma .diperL'Identità.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Avvolti”: migliaia di prenotazioni per l’ostensione virtuale della Sindone - Diverse migliaia le persone che sul sito web www.avvolti.org, hanno prenotato la visita alla Tenda di ‘Avvolti’. L’iniziativa si tiene a Torino, dal 28 aprile al 5 maggio quando avverrà l’”ostensione multimediale” della Sindone. Una grande Tenda sarà allestita in piazza Castello, a pochi passi dalla cattedrale di San Giovanni Battista dove la Sindone è custodita. Su […] The post “Avvolti”: migliaia di prenotazioni per l’ostensione virtuale della Sindone appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Ostensione virtuale della Sindone nell’anno del Giubileo - Si tratta di un’esperienza innovativa per la città, presentata dall’Arcivescovo di Torino cardinale Roberto Repole che ha annunciato l’allestimento di una “Tenda” in piazza Castello con la riproduzione digitale e interattiva del Telo conservato in Duomo. Solo per i giovani la venerazione diretta della Sindone si terrà sabato 3 maggio. Non essendo in programma quest’anno […] The post Ostensione virtuale della Sindone nell’anno del Giubileo appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

VIDEO | Migliaia di bianconi in migrazione nei cieli del genovese: "Giornata epica" - Il "Biancone Day" di ieri, domenica 16 marzo, è stata una "giornata epica": così la definisce il Parco del Beigua, che ogni anno organizza lo speciale appuntamento sopra Arenzano per osservare la migrazione dei rapaci che transitano nei cieli della Liguria, in particolare del ponente di Genova e... 🔗genovatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Immersi nei Giardini della Reggia di Venaria fino al 1° maggio; Qual è l’Occidente di Trump e Meloni; Ostensione multimediale della Sindone a Torino: è boom di prenotazioni per l'immagine a grandezza naturale del Telo; Cisl Torino – Canavese a congresso. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Una tenda per capire i segreti della Sindone, aspettando il 2033 - La diocesi celebra il Giubileo con una struttura in piazza Castello con dispositivi multimediali che permettono di scoprire il Sacro lino ... 🔗torino.repubblica.it

Ostensione multimediale della Sindone a Torino: è boom di prenotazioni - Migliaia i visitatori che si recheranno in Piazza Castello dal 28 aprile al 5 maggio ... 🔗msn.com

Ostensione multimediale della Sindone, migliaia di prenotati - Sono già alcune migliaia le persone che ... dove dal 28 aprile al 5 maggio avverrà l'"ostensione multimediale" della Sindone. La Tenda sarà allestita a Torino, in piazza Castello, a pochi ... 🔗ansa.it