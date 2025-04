Mida quattordici fotografi svelano l' anima degli artigiani toscani

quattordici fotografi, professionisti e non, svelano l'anima degli artigiani toscani. É la mostra fotografica promossa da FuoriCampo, associazione per la diffusione delle arti visive di Prato, e Artex, Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana, all'interno della galleria dell'Artigianato al padiglione Cavaniglia durante Mida 25, la Mostra Internazionale dell'Artigianato in programma fino al 1 maggio alla Fortezza da Basso di Firenze. L'evento è realizzato nell'ambito delle azioni del progetto Officina Creativa Lab, promosso da Regione Toscana e Comune di Firenze. Protagonisti degli scatti della mostra "Espressioni: l'anima degli artigiani" non sono i prodotti artigianali ma le persone che li realizzano. "Da tempo Artex sta lavorando per creare nuove forme di comunicazione dell'artigianato artistico, che possano contribuire da un lato a dare un'immagine più contemporanea e meno stereotipata del settore e, dall'altro, possano incuriosire ed avvicinare a questo mondo i giovani, soprattutto come futuri creatori e imprenditori artigiani.

