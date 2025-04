Microsoft sta lavorando a tre controller Xbox incluso un probabile Elite Series 3 per due noti leaker

noti insider, Jez Corden ed eXtas1s, Microsoft avrebbe in fase di test tre nuovi modelli di controller Xbox, tra cui un ipotetico Elite Series 3. I nuovi pad sarebbero progettati per adattarsi a diverse fasce di mercato, introducendo miglioramenti tecnologici pensati sia per il gaming tradizionale sia per quello in cloud. Anche se le informazioni non sono ancora ufficiali, i dettagli trapelati sono sufficientemente concreti da generare grande attesa.Secondo Jez Corden, durante l’ultimo episodio del podcast Xbox Two, Microsoft starebbe lavorando su tre tipologie di controller: uno di fascia economica, semplice ma arricchito da alcune migliorie di nuova generazione; uno di fascia intermedia; e infine un controller descritto come un “Elite Elite Elite”, che potrebbe essere il tanto atteso Elite Series 3. Game-experience.it - Microsoft sta lavorando a tre controller Xbox, incluso un probabile Elite Series 3, per due noti leaker Leggi su Game-experience.it Secondo dueinsider, Jez Corden ed eXtas1s,avrebbe in fase di test tre nuovi modelli di, tra cui un ipotetico3. I nuovi pad sarebbero progettati per adattarsi a diverse fasce di mercato, introducendo miglioramenti tecnologici pensati sia per il gaming tradizionale sia per quello in cloud. Anche se le informazioni non sono ancora ufficiali, i dettagli trapelati sono sufficientemente concreti da generare grande attesa.Secondo Jez Corden, durante l’ultimo episodio del podcastTwo,starebbesu tre tipologie di: uno di fascia economica, semplice ma arricchito da alcune migliorie di nuova generazione; uno di fascia intermedia; e infine undescritto come un “”, che potrebbe essere il tanto atteso3.

