Microchip Corte dei conti UE Europa in ritardo nella corsa mondiale

Corte dei conti europea è molto improbabile che l’UE raggiunga l’obiettivo di una quota del 20 % del mercato mondiale dei Microchip entro il 2030. Nonostante il Chips Act del 2022 abbia dato nuovo impulso al settore europeo dei Microchip, è improbabile che gli investimenti che da esso sono scaturiti migliorino la posizione dell’UE in questo campo.I Microchip svolgono un ruolo essenziale nella vita moderna, e la penuria mondiale di Microchip durante la pandemia di COVID-19 ne ha sottolineato l’importanza fondamentale per l’economia. La strategia dell’UE per il decennio digitale ha stabilito per l’Unione europea l’obiettivo di conseguire entro il 2030 il 20 % del valore della produzione mondiale di Microchip all’avanguardia e sostenibili. Unlimitednews.it - Microchip, Corte dei conti UE “Europa in ritardo nella corsa mondiale” Leggi su Unlimitednews.it LUSSEMBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Secondo un nuova relazione delladeieuropea è molto improbabile che l’UE raggiunga l’obiettivo di una quota del 20 % del mercatodeientro il 2030. Nonostante il Chips Act del 2022 abbia dato nuovo impulso al settore europeo dei, è improbabile che gli investimenti che da esso sono scaturiti migliorino la posizione dell’UE in questo campo.Isvolgono un ruolo essenzialevita moderna, e la penuriadidurante la pandemia di COVID-19 ne ha sottolineato l’importanza fondamentale per l’economia. La strategia dell’UE per il decennio digitale ha stabilito per l’Unione europea l’obiettivo di conseguire entro il 2030 il 20 % del valore della produzionediall’avanguardia e sostenibili.

