Michelle Hunziker | condurrò solo la finale dell’Eurovision La cosa più difficile? Essere neutrale Tre donne a condurre insieme abbiamo 9 figli

Michelle Hunziker si prepara alla maratona televisiva dell’Eurovision Song Contest. La conduttrice sarà una delle tre presentatrici dell’edizione 2025 in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera (69esima edizione). Un sogno che si realizza. “Ho sempre sognato di condurre l’Eurovision.Ma quante probabilità c’erano che potesse accadere?” dice emozionata la presentatrice 48enne rispondendo su Instagram alle domande dei suoi follower, poco prima di raggiungere la città elvetica in aereo. E già all’aeroporto si respira un’aria speciale, con i rulli dello scalo svizzero decorati con le bandiere dei 37 stati che partecipano alla competizione.Conduttrici dell'EurovisionSul placo di Basilea a fare gli onori di casa sarà un trio tutto al femminile: “C’è Hazel Bruger, una comica svizzera che ha avuto un grande successo in Svizzera e in Germania. Ilgiorno.it - Michelle Hunziker: condurrò solo la finale dell’Eurovision. La cosa più difficile? Essere neutrale. Tre donne a condurre, insieme abbiamo 9 figli Leggi su Ilgiorno.it Milano –si prepara alla maratona televisivaSong Contest. La conduttrice sarà una delle tre presentatrici dell’edizione 2025 in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera (69esima edizione). Un sogno che si realizza. “Ho sempre sognato dil’Eurovision.Ma quante probabilità c’erano che potesse accadere?” dice emozionata la presentatrice 48enne rispondendo su Instagram alle domande dei suoi follower, poco prima di raggiungere la città elvetica in aereo. E già all’aeroporto si respira un’aria speciale, con i rulli dello scalo svizzero decorati con le bandiere dei 37 stati che partecipano alla competizione.Conduttrici dell'EurovisionSul placo di Basilea a fare gli onori di casa sarà un trio tutto al femminile: “C’è Hazel Bruger, una comica svizzera che ha avuto un grande successo in Svizzera e in Germania.

Su questo argomento da altre fonti

“Condurrò solo la Finale di Eurovision Song Contest perché non potevo andare contro Striscia la Notizia e noi stessi”: lo rivela Michelle Hunziker - Fervono i preparativi per l’Eurovision Song Contest 2025, che quest’anno si terrà a Basilea in Svizzera dal 13 al 17 maggio. Alla conduzione ci saranno Hazel Brugger e Sandra Studer, che saranno raggiunte da Michelle Hunziker alla serata finale. Ma non è un caso. È la stessa conduttrice a rivelare il motivo dell’assenza nelle prime due Semifinali previste e c’entra qualcosa il suo impegno con il tg satirico di Antonio Ricci e Mediaset. 🔗ilfattoquotidiano.it

Michelle Hunziker e Fabio Rovazzi insieme sul divano per la finale di Sanremo 2025. “Poi c’è l’Eurovision, ma chi lo presenta?” - Milano, 16 febbraio 2025 – Olly vince la 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Balorda Nostalgia’ e la canzone ci porta all’Eurovision Song Contest, che si svolgerà dal 13 al 17 maggio di quest’anno al St. Jakobshalle di Basilea in Svizzera. Sarà soddisfatto Fabio Rovazzi, che ieri sera, in una delle sue storie Instagram mentre guardava la finale in tv, si chiedeva chi fosse il più adatto a partecipare all’evento musicale europeo? Una domanda fatta anche per scherzare con Michelle Hunziker, seduta sul divano accanto a lui: “Perché poi c’è l’Eurovision, chissà chi lo ... 🔗ilgiorno.it

Michelle Hunziker condurrà solo la finale di Eurovision per gli impegni con Striscia: “Non potevo andare contro noi stessi” - La conduttrice conferma che non condurrà le due semifinali di Eurovision 2025, ma sarà impegnata unicamente nella serata finale del sabato. Hunziker ha spiegato i motivi sui social.Continua a leggere 🔗fanpage.it