Miami Vice | Joseph Kosinski regista del nuovo film ispirato alla serie cult

Miami Vice, la serie cult degli anni '80 con star Don Johnson e Philip Michael Thomas. Miami Vice potrebbe tornare sugli schermi, questa volta cinematografici, con un nuovo progetto e alla regia sarà impegnato Joseph Kosinski. La serie degli anni '80 sarà la fonte di ispirazione per il lavoro di Dan Gilroy che ne firmerà lo script per conto di Universal Pictures. Il team coinvolto nel film Joseph Kosinski, oltre a essere impegnato come regista del nuovo film di Miami Vice, sarà anche uno dei produttori del film insieme a Dylan Clark. Per ora è ancora presto per sapere se e quando il progetto otterrà il via libera alla produzione, considerando inoltre che nei prossimi mesi . Movieplayer.it - Miami Vice: Joseph Kosinski regista del nuovo film ispirato alla serie cult Leggi su Movieplayer.it Universal ha annunciato lo sviluppo di una nuova versione di, ladegli anni '80 con star Don Johnson e Philip Michael Thomas.potrebbe tornare sugli schermi, questa volta cinematografici, con unprogetto eregia sarà impegnato. Ladegli anni '80 sarà la fonte di ispirazione per il lavoro di Dan Gilroy che ne firmerà lo script per conto di Universal Pictures. Il team coinvolto nel, oltre a essere impegnato comedeldi, sarà anche uno dei produttori delinsieme a Dylan Clark. Per ora è ancora presto per sapere se e quando il progetto otterrà il via liberaproduzione, considerando inoltre che nei prossimi mesi .

