Mi sono svegliato e ho sentito di dover uccidere La confessione dell’omicida della moschea

Pistoia, 28 aprile 2025 – Dopo aver ucciso il giovane maliano Aboubakar Cissé in una moschea nel dipartimento del Gard, nel sud della Francia, ha vagato per tre giorni, poi è arrivato in treno in Toscana, per la precisione a Pistoia. Sperava che la zia paterna gli desse rifugio, ma la donna lo ha convinto a costituirsi alla polizia. E' partita dalla Francia ed è arrivata a Pistoia la vicenda di Olivier Hadzovic, 21enne nato a Lione, che si è consegnato alla polizia pistoiese domenica era verso le 23. In attesa del mandato di arresto europeo per il suo trasferimento in Francia, si cerca di capire cosa abbia spinto il giovane all'omicidio mentre è chiaro il perché della sua fuga in Italia. Hadzovic si è dichiarato responsabile dell'omicidio di un fedele musulmano venerdì 25 aprile nella moschea Khadidja nel comune di La Grand-Combe.

