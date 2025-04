Mi sento transessuale sono stata con una donna Belve la vip italiana spiazza tutti così

Belve, lo show cult di Francesca Fagnani in onda da martedì 29 aprile in prima serata su Rai 2. Insieme a lei, tra gli ospiti ci saranno anche il campione olimpico Marcell Jacobs e l’attrice Nathalie Guetta. L’attrice romana si racconta con la consueta ironia e sincerità, ripercorrendo un’esistenza fatta di sfide personali e successi internazionali, dal debutto in Italia fino al trionfo nella serie HBO The White Lotus, che le è valso una candidatura agli Emmy Awards.Nel dialogo con la conduttrice, Impacciatore si apre senza filtri su alcuni aspetti intimi della propria identità. «Da sempre ho pensato di essere un maschio», confessa. «È come sentirmi tutto e niente, senza una definizione precisa. Una volta un noto cantautore mi ha corteggiata per mesi e, quando gli ho detto che non me la sentivo, mi ha risposto: “Per me non è un problema, se hai il ca**o dimmelo”». Thesocialpost.it - “Mi sento transessuale, sono stata con una donna”. Belve, la vip italiana spiazza tutti così Leggi su Thesocialpost.it Sabrina Impacciatore è tra i protagonisti della puntata d’esordio della nuova stagione di, lo show cult di Francesca Fagnani in onda da martedì 29 aprile in prima serata su Rai 2. Insieme a lei, tra gli ospiti ci saranno anche il campione olimpico Marcell Jacobs e l’attrice Nathalie Guetta. L’attrice romana si racconta con la consueta ironia e sincerità, ripercorrendo un’esistenza fatta di sfide personali e successi internazionali, dal debutto in Italia fino al trionfo nella serie HBO The White Lotus, che le è valso una candidatura agli Emmy Awards.Nel dialogo con la conduttrice, Impacciatore si apre senza filtri su alcuni aspetti intimi della propria identità. «Da sempre ho pensato di essere un maschio», confessa. «È come sentirmi tutto e niente, senza una definizione precisa. Una volta un noto cantautore mi ha corteggiata per mesi e, quando gli ho detto che non me la sentivo, mi ha risposto: “Per me non è un problema, se hai il ca**o dimmelo”».

