Mezzogiorno splendente Pulisic e Gimenez firmano il successo del Milan a Venezia

Mezzogiorno vincente per il Milan, che chiude nel migliore dei modi il suo mese di aprile: i rossoneri vincono a Venezia

LIVE Feyenoord-Milan, Champions League 2025 in DIRETTA: Pulisic, Joao Felix, Leao e Gimenez partono titolari! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.57 Ecco le formazioni ufficiali: FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Timber; Paixao, Ueda, Moussa. All. Bosschaart MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao 19.56 Buonasera e benvenuti alla diretta di Feyenoord-Milan. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Feyenoord-Milan, Champions League calcio in DIRETTA, Gimenez parte titolare. 🔗oasport.it

Empoli-Milan 0-2 (90?): Pulisic inventa, Leao e Giménez decidono la partita - Finita da poco Empoli-Milan, partita della 24^ giornata della Serie A 2024-2025. Ecco il racconto dei secondi 45' di gioco al 'Castellani' 🔗pianetamilan.it

Serie A, Pulisic e Gimenez piegano il Venezia. Il Como batte il Genoa e si salva - La 34ª giornata di Serie A si è aperta con i due lunch match delle 12:30. Al Penzo, il Milan supera 2-0 il Venezia, non senza qualche difficoltà, grazie ai gol di Pulisic ad inizio partita e di Gimenez nel recupero. Al Sinigaglia invece il Como batte il Genoa 1-0 con il gol di Strefezza e ottiene la salvezza matematica. Venezia-Milan 0-2 Prima del calcio d’inizio, il Milan perde per infortunio Jovic durante il riscaldamento, con Abraham titolare al suo posto. 🔗sololaroma.it

Pulisic e Gimenez espugnano il Penzo, Venezia-Milan 0-2 - VENEZIA (ITALPRESS) – Un gol in avvio di Pulisic e uno in pieno recupero di Gimenez regalano i tre punti al Milan sul campo del Venezia. Una vittoria arrivata non senza difficoltà per i 7 volte campio ... 🔗msn.com

Gimenez calcia (e sbaglia) il rigore al posto di Pulisic: cambiano le gerarchie al fantacalcio? - Dalla ricostruzione avvenuta subito dopo l’errore dal dischetto, sembra che sia stata di Pulisic e Leao la scelta di affidare il pallone a Gimenez. Una spiegazione potrebbe essere il fatto che ... 🔗msn.com

Perché Gimenez ha tirato il rigore contro il Napoli al posto di Pulisic: incubo Milan dagli undici metri - Perché Gimenez ha tirato il rigore contro il Napoli al posto di Pulisic: continua l’incubo dagli undici metri del Milan. Cosa è successo al Maradona sul dischetto davanti a Meret. Continua l ... 🔗fanpage.it