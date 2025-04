Meteo | Primo maggio con il sole in arrivo anticiclone e temeperature più calde

soleggiata o poco. Cataniatoday.it - Meteo: Primo maggio con il sole, in arrivo anticiclone e temeperature più calde Leggi su Cataniatoday.it La circolazione depressionaria in transito a inizio settimana verso la Sicilia, responsabile di rovesci e temporali diffusi lunedì sulle zone centro-occidentali, lascerà in eredità una residua instabilità martedì pomeriggio. In Sicilia la giornata di domani sarà inizialmenteggiata o poco.

Ne parlano su altre fonti

Meteo, assaggio d'estate: sole per il ponte del Primo Maggio, attese punte di 30 C°. Le previsioni della settimana - Dopo un mese di aprile piovoso e instabile, quello di maggio 2025, che è considerato il primo mese del semestre caldo, si apre con un assaggio di estate. Le temperature... 🔗leggo.it

Meteo, ecco l'antipasto della primavera: weekend mite e spunta il primo sole - Breve anticipo di primavera già da ieri, venerdì 21 febbraio, e almeno fino al prossimo weekend. Bel tempo e temperature più alte della media sono previste quasi ovunque. Fanno eccezione Toscana, Liguria e Sicilia, dove oggi è prevista qualche debole pioggia , e domani Liguria e parte del centronord. Le previsioni sono di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "Una storica ondata di gelo artico. 🔗feedpress.me

Arriva l’anticiclone, ponte del 1 maggio con sole e caldo: le previsioni meteo - (Adnkronos) – Dopo piogge e temporali, uno sprazzo d'estate arriva sull'Italia con l'anticiclone africano, in tempo per il ponte del 1 maggio. Ma prima della svolta, una perturbazione atlantica attraverserà il Paese. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, 26 aprile, e per i giorni a venire. Mattia Gussoni, meteorologo di […] 🔗periodicodaily.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Meteo: Primo maggio con il sole, in arrivo anticiclone e temeperature più calde; Meteo Genova e Liguria, le previsioni della settimana del primo maggio; Scorci d’estate sul ponte del 1°maggio, da giovedì temperature tra i 27 e i 28 gradi; Meteo primo maggio, arriva l'anticiclone (e temperature fino a 27 gradi). Ma prima qualche temporale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Meteo 1° maggio: dopo le piogge arriva il gran caldo. Cosa aspettarsi - L'avvio dell'ultima settimana di aprile, stando alle previsioni dei meteorologi, fa registrare una leggera circolazione depressionaria, che porta aria più fresca in quota, in transito sul Mediterraneo ... 🔗tg24.sky.it

Meteo, assaggio d'estate: sole per il ponte del Primo Maggio, attese punte di 30 C°. Le previsioni della settimana - Dopo un mese di aprile piovoso e instabile, quello di maggio 2025, che è considerato il primo mese del semestre caldo, si apre con un assaggio di estate. Le temperature aumenteranno ... 🔗leggo.it

1 maggio, che tempo farà? Ecco le previsioni meteo: arriva l'anticiclone, allarme temporali - Meteo primo maggio. Buone notizie per chi ha già in programma una gita fuori porta o una passeggiata al mare per giovedì. Da mercoledì la seccatura presente sul nostro Paese ... 🔗msn.com