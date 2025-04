Meteo Ponte del primo maggio | dove c’è il sole e dove pioverà

Che tempo farà il primo maggio? E soprattutto: ci sarà il sole anche per l'intero weekend? Sono queste le domande che milioni di italiani si sono posti in vista del lungo Ponte di inizio maggio. Dopo la settimana che ha visto cadere Pasqua, Pasquetta e 25 aprile a distanza di pochi giorni, migliaia di persone si sono organizzate per godere anche del nuovo Ponte, che partirà da giovedì primo maggio, Festa dei lavoratori, fino a domenica 4. Occhio, però, alle condizioni Meteorologiche.

Il sole su tutta l'Italia

Il sole su Parco degli Acquedotti (Imagoeconomica).

Secondo i siti e i portali specializzati, le condizioni Meteorologiche saranno favorevoli. Già da mercoledì 30 aprile, infatti, la saccatura che ha causato condizioni poco brillanti negli ultimi giorni si ritirerà, lasciando spazio al buon tempo.

