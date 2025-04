Abruzzo24ore.tv - Meteo mercoledì: sole ovunque, ma attenzione a improvvisi cambiamenti sui rilievi

Roma -sarà dominato da cielo sereno sull’Italia, ma qualche sporadico fenomeno pomeridiano potrebbe disturbare le aree montuose di Alpi e Appennino. ?La giornata disi presenterà con un quadrorologico decisamente favorevole sull'intera Penisola Italiana, grazie alla persistente influenza di un campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile eggiato.? ?Tuttavia, non mancheranno deboli segnali di variabilità diurna: durante le ore più calde, modesti addensamenti potranno svilupparsi suidi Alpi e Appennino, accompagnati, in maniera del tutto isolata, da brevi rovesci o piovaschi.?? ?Le temperature continueranno a salire, registrando valori superiori alla media stagionale. Le massime toccheranno facilmente i 25-26°C sulle pianure del Centro-Nord – in particolare tra Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto – e localmente anche su alcuni settori interni del Sud, come la Campania e la Basilicata.