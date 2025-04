Metalmeccanici sciopero dell’Ugl alla Jobs per il contratto nazionale

Metalmeccanici Piacenza ha scioperato e partecipato al presidio dei lavoratori tenutosi davanti alla Jobs, storica azienda piacentina, per richiedere a gran voce il rinnovo del contratto Metalmeccanici Industria. «Nonostante le mobilitazioni dei mesi. Ilpiacenza.it - Metalmeccanici, sciopero dell’Ugl alla Jobs per il contratto nazionale Leggi su Ilpiacenza.it Nella giornata di lunedì 28 aprile l’UglPiacenza ha scioperato e partecipato al presidio dei lavoratori tenutosi davanti, storica azienda piacentina, per richiedere a gran voce il rinnovo delIndustria. «Nonostante le mobilitazioni dei mesi.

