Mesola vince il derby contro Masi Torello Voghiera e resta in testa al girone C

Masi Torello1Mesola2Voghiera: Broccoli, Ghali (60’ Nardini), Tosse, Fiore, Cattin, Mazzoni (46’ Boschini), Maistrello (71’ Nannini), Chiossi, Toffano, Maione, Parmeggiani. All. Cappellari. A disp. Yan, Baldon, Marangon, Vidali, Quarella T.Mesola: Calderoni, Lucci (60’ Biolcati), Crosara (79’ Cavallari), Telloli, Marcolini, Guariento, Alessio (67’ Minarelli), Neffati, Ferro (53’ Allegrucci), Cantelli, Davo (89’ Mantovani). All. Cavallari O.. A disp. Catalano, Marandella, Volynets, Paganini.Arbitro: Sfirschi da Piacenza.Reti: 3’ Davo, 36’ Neffati, 75’ Parmeggiani.Note: ammoniti Mazzoni e Telloli.La capolista Mesola ha conquistato i tre punti nel derby contro un Masi Torello Voghiera mai domo. Ma sarà l’ultimo turno di campionato a decidere la squadra regina del girone C di Promozione: grazie alla vittoria di ieri, la Comacchiese si è mantenuta ad un solo punto di distacco dall’undici di mister Oscar Cavallari che domenica prossima affronterà l’Msp Calcio, con un "orecchio" comunque rivolto al ‘Bulgarelli’, dove la diretta concorrente sarà impegnata contro la Centese. Sport.quotidiano.net - Mesola vince il derby contro Masi Torello Voghiera e resta in testa al girone C Leggi su Sport.quotidiano.net : Broccoli, Ghali (60’ Nardini), Tosse, Fiore, Cattin, Mazzoni (46’ Boschini), Maistrello (71’ Nannini), Chiossi, Toffano, Maione, Parmeggiani. All. Cappellari. A disp. Yan, Baldon, Marangon, Vidali, Quarella T.: Calderoni, Lucci (60’ Biolcati), Crosara (79’ Cavallari), Telloli, Marcolini, Guariento, Alessio (67’ Minarelli), Neffati, Ferro (53’ Allegrucci), Cantelli, Davo (89’ Mantovani). All. Cavallari O.. A disp. Catalano, Marandella, Volynets, Paganini.Arbitro: Sfirschi da Piacenza.Reti: 3’ Davo, 36’ Neffati, 75’ Parmeggiani.Note: ammoniti Mazzoni e Telloli.La capolistaha conquistato i tre punti nelunmai domo. Ma sarà l’ultimo turno di campionato a decidere la squadra regina delC di Promozione: grazie alla vittoria di ieri, la Comacchiese si è mantenuta ad un solo punto di distacco dall’undici di mister Oscar Cavallari che domenica prossima affronterà l’Msp Calcio, con un "orecchio" comunque rivolto al ‘Bulgarelli’, dove la diretta concorrente sarà impegnatala Centese.

Approfondimenti da altre fonti

Derby cittadino: Bbc Grosseto vince 3-2 contro Bsc Grosseto Big Mat - Derby cittadino, tra Bsc Grosseto Big Mat e Bbc Grosseto. Le due squadre si sono affrontate ieri pomeriggio allo Jannella (oggi alle 11 la sfida proseguirà allo Scarpelli) che ha ospitato anche un buon numero di tifosi che non hanno voluto perdersi le gesta dei loro beniamini. E la partita, anche se giocata a ritmo blando, è stata interessante e ha messo in mostra diversi spunti. Sul campo (sulla distanza delle 7 riprese) ha vinto il Bbc Grosseto con il risultato di 3-2. 🔗lanazione.it

Risultati Serie B: al Catanzaro il derby contro il Cosenza, vince anche il Pisa - Roma, 16 marzo 2025 – Il Pisa risponde a Sassuolo e Spezia e centra la vittoria contro il Mantova, che gli permette di mantenere i nove punti di distacco con il Sassuolo in vetta e allungare sullo Spezia al terzo posto. Ottima vittoria del Catanzaro, che si aggiudica il derby con un rotondo 4-0 nel segno di Iemmello, Pompetti, Bonini e Coulibaly, mentre tra Reggiana e Sampdoria e tra Sudtirol e Carrarese termina 2-2. 🔗sport.quotidiano.net

Promozione, il Montagnano vince a sorpresa 2 a 1 nel derby contro la Sansovino - Nell'anticipo di sabato a sorpresa il Montagnano vince il derby contro la Sansovino, passano in vantaggio i padroni di casa al 24' con Romanò che trova una gran girata al volo dal limite, rispondono dieci minuti più tardi gli ospiti con Vasseur che supera Scarpelli con un bel piazzato da fuori... 🔗arezzonotizie.it

Cosa riportano altre fonti

Il Mesola vince e torna in fuga solitaria; X Martiri-Centese, derby con motivi opposti. Comacchiese e Mesola, testa a testa in casa; Colpo Centese, campionato riaperto in vetta. Grimandi mette al tappeto la capolista Mesola; Osteria Grande, che marcia. Melotti vince in rimonta. Il Trebbo si prende il derby. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mesola a Porotto, derby con vista in Eccellenza. La Comacchiese insegue col Petroniano - Il Mesola sarà a Porotto nel derby con la X Martiri. In casa castellana non si fidano ... C’è un bel clima nello spogliatoio, siamo motivati per far bene contro una squadra che sta disputando un buon ... 🔗sport.quotidiano.net

Mesola lanciato, la vince Neffati. Il traguardo è sempre più vicino - X MARTIRI: Aleotti, Aguiari, Berveglieri, Meli, De Cristofaro, Pallara, Bigoni, Panzetta, Manfredini, Gessoni (76’ De Cristofaro), Felice. A disp: Stracuzzi ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Atp Montecarlo, Musetti vince derby contro Berrettini e vola ai quarti - "È sempre difficile giocare contro un amico e un compagno di squadra in Coppa Davis" ha raccontato il carrarino. "È stato stressante come i derby sono sempre ma me la sono goduta. Ora pensiamo alla ... 🔗stream24.ilsole24ore.com