Mercato Juve mossa decisiva per l’arrivo del nuovo attaccante? Si abbassa il prezzo | così si può avvicinare a Torino Novità

Mercato Juve, mossa decisiva per l’arrivo del nuovo attaccante? Tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeriCi sono importanti Novità per quanto riguarda le possibili mosse del Mercato Juve in vista della sessione estiva. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli potrebbe abbassare ancora la clausola di Osimhen, grande obiettivo dei bianconeri.Inoltre, il calciatore vorrebbe continuare a restare in Serie A nonostante la corte di tanti club di Premier League e dall’Arabia. Tanti presupposto che potrebbero avvicinare il nigeriano a Torino. .com Juventusnews24.com - Mercato Juve, mossa decisiva per l’arrivo del nuovo attaccante? Si abbassa il prezzo: così si può avvicinare a Torino. Novità Leggi su Juventusnews24.com perdel? Tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeriCi sono importantiper quanto riguarda le possibili mosse delin vista della sessione estiva. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli potrebbere ancora la clausola di Osimhen, grande obiettivo dei bianconeri.Inoltre, il calciatore vorrebbe continuare a restare in Serie A nonostante la corte di tanti club di Premier League e dall’Arabia. Tanti presupposto che potrebberoil nigeriano a. .com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mercato Inter, il retroscena a sorpresa: anche la Juve ci aveva provato a giugno! Occhio alla mossa di Giuntoli - di RedazioneMercato Inter, il retroscena a sorpresa: anche la Juve ci aveva provato a giugno! Occhio alla mossa di Giuntoli in vista dell’estate Il tormentone del mercato Inter di questa finestra invernale terminata da poco riguardava la possibile partenza di Davide Frattesi per via del malumore del calciatore. Sul centrocampista ex Sassuolo c’era il forte interesse della Roma. Come svela Calciomercato. 🔗internews24.com

Mercato Juve: la mossa del Manchester United per l’obiettivo bianconero! Anche Garnacho nell’affare, si complica questa pista? Novità - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve: mossa decisa del Manchester United per l’obiettivo bianconero! Anche Garnacho nell’operazione, si complica questa pista? Novità Come riportato da Team Talk, il Manchester United vorrebbe bruciare la concorrenza per Victor Osimhen, obiettivo del mercato Juve per l’estate e pronto a tornare al Napoli dopo il prestito di questa stagione al Galatasaray. Invece della cessione ari rivali bianconeri, il club azzurro preferirebbe un trasferimento del nigeriano nei Red Devils. 🔗juventusnews24.com

Yildiz Juve, alcuni intermediari spingono per la sua cessione! Il 10 bianconero ha ribadito la sua volontà: e quella mossa di Elkann sarà decisiva - di Redazione JuventusNews24Yildiz Juve, alcuni intermediari spingono per la sua cessione: tutti gli ultimi aggiornamenti sul futuro del 10 bianconero Kenan Yildiz vuole restare alla Juve. Il talento turco, come riportato da Giovanni Albanese, ha ribadito la sua volontà nonostante alcuni intermediari stessero pensando a un possibile trasferimento nel calciomercato estivo. PAROLE – «Alcuni intermediari hanno prospettato a Yildiz un possibile trasferimento nel calciomercato estivo, il numero 10 della Juventus è stato molto chiaro: vuole rimanere in bianconero. 🔗juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Mercato Juve, mossa decisiva per l'arrivo dell'attaccante?; Juventus-Koopmeiners, affare fatto! Oggi le visite mediche, i dettagli economici dell'affare|Primapagina; Gazzetta - Koopmeiners alla Juventus, ci siamo: l'ultimo ostacolo da superare; Yildiz Juve, il 10 bianconero ha ribadito la sua volontà!. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La prossima mossa di Thiago Motta: La Juventus potrebbe risparmiare milioni - La Juventus è in piena fase di transizione e il fulcro di tutto è la scelta del prossimo allenatore. Si fa strada l’idea di affidare la panchina a Igor Tudor, anche se continua ... 🔗tuttojuve.com

Osimhen Juve, mossa decisiva dei bianconeri: potrebbe aprirsi quello scenario importante - Osimhen Juve: arriva la risposta dell’attaccante del Napoli in vista del calciomercato estivo dei bianconeri. L’indiscrezione della trattativa Novità molto importanti per quanto concerne il ... 🔗informazione.it

Mercato Juve: la mossa del Manchester United per l’obiettivo bianconero! Anche Garnacho nell’affare, si complica questa pista? Novità - Mercato Juve: mossa decisa del Manchester United per l’obiettivo bianconero! Anche Garnacho nell’operazione, si complica questa pista? Novità Come riportato da Team Talk, il Manchester United vorrebbe ... 🔗juventusnews24.com