Mercato italiano del risparmio gestito | raccolta netta di 37 miliardi a marzo

marzo il Mercato italiano del risparmio gestito ha registrato una raccolta netta di 3,7 miliardi di euro, mentre il patrimonio - secondo i dati preliminari di Assogestioni - si è attestato a 2.493 miliardi di euro, influenzato da un effetto Mercato pari a -1,9, per cento.Sul fronte a maggiore partecipazione retail, quello dei fondi aperti, la raccolta di marzo è stata di 3,8 miliardi di euro. Il dettaglio per asset class mostra che gli obbligazionari hanno attratto 2,3 miliardi di euro di afflussi, mentre i bilanciati hanno registrato 1 miliardi di euro di deflussi. Gli azionari hanno chiuso il mese con 194 milioni euro di afflussi.Infine, la raccolta delle gestioni di portafoglio è stata negativa per 548 milioni di euro, come risultato di 1,2 miliardi di euro di afflussi per quelle retail e di 1,8 miliardi di euro di deflussi per quelle istituzionali. Quotidiano.net - Mercato italiano del risparmio gestito: raccolta netta di 3,7 miliardi a marzo Leggi su Quotidiano.net ildelha registrato unadi 3,7di euro, mentre il patrimonio - secondo i dati preliminari di Assogestioni - si è attestato a 2.493di euro, influenzato da un effettopari a -1,9, per cento.Sul fronte a maggiore partecipazione retail, quello dei fondi aperti, ladiè stata di 3,8di euro. Il dettaglio per asset class mostra che gli obbligazionari hanno attratto 2,3di euro di afflussi, mentre i bilanciati hanno registrato 1di euro di deflussi. Gli azionari hanno chiuso il mese con 194 milioni euro di afflussi.Infine, ladelle gestioni di portafoglio è stata negativa per 548 milioni di euro, come risultato di 1,2di euro di afflussi per quelle retail e di 1,8di euro di deflussi per quelle istituzionali.

