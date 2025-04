Mercato immobiliare a Milano prezzi in aumento | dove e quanto quartiere per quartiere

Milano nella seconda parte del 2024 le quotazioni delle case sono aumentate del 2,1% Ilgiorno.it - Mercato immobiliare a Milano, prezzi in aumento: dove e quanto, quartiere per quartiere Leggi su Ilgiorno.it Secondo le ultime analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, anella seconda parte del 2024 le quotazioni delle case sono aumentate del 2,1%

Mercato immobiliare, solo a Forlì-Cesena scendono i prezzi delle compravendite - Crescono i prezzi delle compravendite di immobili in Emilia-Romagna nel primo trimestre del 2025, con una media del 3,6% rispetto al trimestre gennaio-marzo 2024 e i canoni di affitto in rialzo del 6,5% nello stesso arco temporale. Ma fa eccezione la provincia di Forlì-Cesena, dove il valore è... 🔗cesenatoday.it

Mercato immobiliare, Milano nel primo trimestre 2025 il prezzo delle case aumenta dell'1,7% con €5466 al metro quadro; in 5 anni +36% con Certosa il quartiere più caro a €4.280 al mq - Nel primo trimestre del 2025, i prezzi delle case a Milano sono aumentati dell'1,7%, raggiungendo i €5.466 al metro quadro, con gli affitti che crescono del 3,2%; nei 5 anni tra i quartieri con i maggiori aumenti spiccano Certosa (+46,1%) e Corvetto (+43,7%) Mercato immobiliare, Milano nel pr 🔗ilgiornaleditalia.it

Salva Milano, ennesimo rinvio; e il mercato immobiliare soffre - Ancora ritardi per l’approdo in Senato del Salva Milano, il disegno di legge fortemente voluto dal sindaco di Milano Beppe Sala per mettere ordine alla legislazione edilizia e permettere la ripresa dei numerosi cantieri bloccati dalla magistratura nel capoluogo lombardo. Dopo l’approvazione alla Camera nel novembre dello scorso anno, grazie anche ai voti del Partito Democratico, il disegno di legge sembrava diretto verso una rapida adozione. 🔗panorama.it

