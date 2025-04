Mercati finanziari in rialzo | Madrid e Parigi guidano le Borse europee

Mercati sembrano aspettare chiarimenti dalle trattative sui dazi e le Borse del Vecchio continente hanno iniziato la settimana generalmente in lieve rialzo: la Borsa migliore è stata quella di Madrid, che ha chiuso con un aumento dello 0,6%, seguita da Parigi in crescita dello 0,4%. A Milano l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,3% a 37.465 punti, mentre Francoforte segna un rialzo dello 0,1%. Piatte Londra e Amsterdam, con l'euro in leggero aumento contro il dollaro all'attacco di quota 1,14. Lo spread tra Btp e Bund a 10 anni è stabile sui 111 punti base dell'avvio.Nel settore delle materie prime, il prezzo del gas è in ribasso sul mercato di Amsterdam: il future sul metano con consegna a maggio ha chiuso in calo del 2% a 31,7 euro al Megawattora. Debole anche il petrolio, in ribasso attorno ai due punti percentuali sotto i 62 dollari al barile. Quotidiano.net - Mercati finanziari in rialzo: Madrid e Parigi guidano le Borse europee Leggi su Quotidiano.net sembrano aspettare chiarimenti dalle trattative sui dazi e ledel Vecchio continente hanno iniziato la settimana generalmente in lieve: la Borsa migliore è stata quella di, che ha chiuso con un aumento dello 0,6%, seguita dain crescita dello 0,4%. A Milano l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,3% a 37.465 punti, mentre Francoforte segna undello 0,1%. Piatte Londra e Amsterdam, con l'euro in leggero aumento contro il dollaro all'attacco di quota 1,14. Lo spread tra Btp e Bund a 10 anni è stabile sui 111 punti base dell'avvio.Nel settore delle materie prime, il prezzo del gas è in ribasso sul mercato di Amsterdam: il future sul metano con consegna a maggio ha chiuso in calo del 2% a 31,7 euro al Megawattora. Debole anche il petrolio, in ribasso attorno ai due punti percentuali sotto i 62 dollari al barile.

